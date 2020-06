Freund über mögliche Salzburg-Abgänge: “Gute Spieler werden immer ihren Markt haben”

Einen Tag vor dem heiß ersehnten Comeback der Tipico Bundesliga meldet sich auch “Talk & Tore” mit einer hochkarätig besetzten Gästerunde zurück. Mit von der Partie ist Christoph Freund, Sportdirektor vom amtierenden Meister FC Red Bull Salzburg.

In der Sommer-Transferperiode könnten sich einige interessante Szenarien ergeben, auch bei Red Bull Salzburg. Hee-Chan Hwang und Dominik Szoboszlai sind zwei begehrte Talente, die heiß umworben sind. Christoph Freund hält sich diesbezüglich bedeckt, Spieler unter Wert abgeben will der Sportdirektor der “Bullen in dieser schwierigen Phase trotzdem nicht: “Wir haben gut gearbeitet und das wollen wir auch in Zukunft tun.”

“Gute junge Spieler werden immer ihren Markt haben“, betonte der 42-Jährige. Anfragen für Salzburg-Spieler prasseln aufgrund der wirtschaftlichen Unsicherheit in ganz Europa derzeit aber etwas weniger in Haus. “Es ist generell ein bisschen ruhiger in letzter Zeit“, meinte der Salzburg-Sportdirektor.

VIDEO: Christoph Freund über einen möglichen Hwang-Transfer