Freund über Okafor-Verletzung: „Einige Vereine sind trotzdem interessiert“

Salzburg-Sportdirektor Christoph Freund spricht über die Verletzung von Stürmer Noah Okafor. Der Schweizer zog sich am vergangenen Sonntag beim 0:0-Unentschieden gegen den LASK einen Mittelfußknochenbruch zu.

„Das ist natürlich nicht optimal. Noah war immer wieder mit kleineren Verletzungen gehandicapt, er ist jetzt nicht so richtig in Form gekommen. Er hatte sich noch viel vorgenommen für das Finale der Meisterschaft, das ist natürlich bitter. Es sind einige Vereine trotzdem interessiert, weil sie ihn natürlich länger verfolgt haben. Er ist heute operiert worden, es ist alles gut gegangen und wir hoffen, dass er in zwei bis drei Monaten wieder zurück sein wird“, sagt Freund im Sky-Champions-League-Studio am Mittwoch.