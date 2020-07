Freund über Szoboszlai: “In den nächsten Jahren einer der besten Mittelfeldspieler Europas”

via

Seit Sonntag steht der FC Red Bull Salzburg zum siebten Mal in Folge als österreichischer Meister fest. Nachdem 5:2-Erfolg gegen den SK Sturm Graz bekamen die “Bullen” den Meisterteller überreicht. Sportdirektor Christoph Freund sprach nach dem Spiel…

…über die Saison: „Ein sehr, sehr schöner Titel, auch wenn es mit Fans im Stadion noch schöner wäre. Es war eine sehr herausfordernde Saison, aber wieder eine Saison mit vielen Highlights.“

…über mögliche Transfers: „Der eine oder andere Spieler wird den Verein wieder verlassen, aber der Umbruch wird sicher nicht so groß wie im letzten Jahr sein. Aber so ist unser Weg und die nächsten stehen schon in den Startlöchern.“

…über einen möglichen Transfer von Dominik Szoboszlai: „Für mich ist er in den nächsten Jahren einer der besten Mittelfeldspieler Europas. Das Zeug dazu hat er. Wenn er weiter so arbeitet und Gas gibt am Platz, stehen ihm alle Türen offen. Vielleicht spielt er im Herbst noch mit uns. Wir werden sehen. Es ist noch nichts entschieden. Er ist ein besonderer Spieler und wird einen richtig guten Weg machen.“