Freund vor Topspiel gegen Sturm: „Eine neue Situation“

via

via Sky Sport Austria

Salzburg-Sportdirektor Christoph Freund spricht im Sky-Champions-League-Studio über das Topspiel gegen Sturm Graz am kommenden Sonntag (ab 16:15 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 – streame das Spiel mit dem SkyX-Traumpass) in der ADMIRAL Bundesliga.

„Wir freuen uns auf das Spiel, es ist ein absolutes Topspiel. Eine neue Situation in der Meistergruppe, dass es jetzt so eng ist. Die Hütte wird brennen in Graz und für die österreichische Bundesliga ein absolutes Highlightspiel. Wir werden gut vorbereitet dorthin fahren“, sagt Freund.