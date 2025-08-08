„Freundlich & liebenswert“ – Sky-Experte Janko würdigt Leo Windtner

Österreichs Fußball trauert um einen seiner wichtigsten Funktionäre der vergangenen Jahrzehnte: Leo Windtner, langjähriger Präsident des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB), ist am Freitag bei einer Wanderung auf dem Naturfreundesteig am Traunstein verstorben.

Der Oberösterreicher wäre am 30. August 75 Jahre alt geworden.

Sky-Experte Janko: „Hatten stets ein sehr gutes Auskommen“

Sky-Experte und Ex-Teamstürmer Marc Janko hat mit großer Bestürzung auf die Nachricht vom Tod Windtners reagiert.

„Mein Mitgefühl und mein Beileid gilt der Familie und seinen Freunden. Ich habe Leo Windtner in meiner Nationalteamkarriere über eine längere Zeit kennengelernt und muss sagen, dass wir stets ein sehr gutes Auskommen hatten. Ich werde ihn als stets freundlichen und liebenswerten Menschen in Erinnerung behalten.“

Wie die Bergrettung Gmunden gegenüber der APA bestätigte, wurde sie am Freitagvormittag um 07:50 Uhr alarmiert. Windtner war am Traunstein auf rund 800 Metern Seehöhe unterwegs, als es offenbar zu einem Herzversagen kam. Drei Einsatzkräfte stiegen zur Unfallstelle auf, doch für den 74-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Auch der per Notarzthubschrauber eingeflogene Arzt konnte ihn nicht mehr reanimieren.

Windtner lange beim ÖFB tätig

Leo Windtner stand dem ÖFB vom 28. Februar 2009 bis zum 17. Oktober 2021 als Präsident vor. In seine Amtszeit fielen etwa die Bestellung von Marcel Koller zum Teamchef, unter dem die Männer-Nationalmannschaft erstmals sportlich eine EM-Endrunde erreichte (2016). Auch abseits des Rasens war Windtner eine einflussreiche Persönlichkeit: Er war 22 Jahre lang Generaldirektor der Energie AG Oberösterreich.

