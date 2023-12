Friedl fehlt Bremen in Mönchengladbach

Kapitän Marco Friedl wird Werder Bremen auch beim Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach fehlen. Wie die Hanseaten mitteilten, ergab eine MRT-Untersuchung eine leichte Verletzung im Adduktorenbereich, so dass der Österreicher Trainer Ole Werner am Freitag (20.30 Uhr) nicht zur Verfügung steht.

Friedl hatte bereits beim 2:0-Sieg am Samstag gegen den FC Augsburg passen müssen. Für den Jahresabschluss gegen RB Leipzig am kommenden Dienstag kommt der 25-Jährige aber womöglich wieder in Frage.

Die Einheit am Dienstag verpassten auch Milos Veljkovic, Niklas Stark und Leonardo Bittencourt. Bei allen ist geplant, dass sie kurzfristig wieder ins Mannschaftstraining einsteigen und am Niederrhein einsatzbereit sind.

(SID)

Bild: Imago