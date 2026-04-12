Friedl mit früher Roter Karte: Köln gelingt Befreiungsschlag gegen Bremen

Die Österreicher-Dependance Werder Bremen hat im Kampf gegen den Abstieg aus der Deutschen Bundesliga einen Rückschlag einstecken müssen.

Der 1. FC Köln setzte sich am Sonntag daheim gegen die Norddeutschen 3:1 durch, die Bremer fielen auf Rang 15 zurück. Werder spielte nach einer Roten Karte für Marco Friedl nach einer Notbremse ab der 24. Minute in Unterzahl. Romano Schmid verkürzte mit seinem dritten Saisontor per Elfer (76.) für Werder zum zwischenzeitlichen 1:2.

Für Köln erzielten Said El Mala per Elfmeter (7.), Ragnar Ache (65.) und Isak Johannesson (97.) die Tore. Florian Kainz stand beim FC nicht im Kader, bei Werder war neben Schmid und Friedl auch Marco Grüll bis zur Pause im Einsatz. Friedl ging nach einem misslungenen Rückpass von Leonardo Bittencourt zu energisch in den Zweikampf mit Ache und sah Rot. Die Entscheidung hatte auch nach VAR-Überprüfung Bestand. Werder hat in der Tabelle bei fünf ausstehenden Runden drei Punkte Vorsprung auf den Drittletzten St. Pauli.