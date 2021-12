Friedl trifft bei Werder-Sieg – Schalke bezwingt Nürnberg deutlich

Für Werder Bremen läuft es unter Neo-Trainer Ole Werner weiter nach Wunsch.

Mit einem packenden 3:2 bei Jahn Regensburg konnte der deutsche Fußball-Zweitligist auch die zweite Partie unter dem 33-Jährigen gewinnen. Nachdem zuletzt beim 4:0 gegen Aue Romano Schmid getroffen hatte, trug sich diesmal dessen ÖFB-Kollege Marco Friedl in die Schützenliste ein. Der Tiroler Abwehrspieler verwertete in der 59. Minute einen Abpraller aus kurzer Distanz, es war sein zweites Saisontor.

Friedl brachte sein Team damit mit 2:1 in Front, er spielte in der Dreierkette durch. Schmid wurde in der 77. Minute ausgetauscht. Werder ist zwar nur Neunter, rückte zum Auftakt der 17. Runde allerdings bis auf drei Punkte an den Zweiten Darmstadt heran. Schalke ist punktgleich Dritter, nach einem klaren Heim-4:1 gegen den 1. FC Nürnberg. Goalie Martin Fraisl und Reinhold Ranftl waren bei den Siegern über die volle Distanz im Einsatz, bei den zwei Zähler dahinter siebentplatzierten Verlierern spielte Nikola Dovedan in der zweiten Halbzeit.

