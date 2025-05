Frimpong vor Abschied aus Leverkusen – Liverpool zeigt konkretes Interesse

Nach dem historischen Double mit Bayer Leverkusen könnte Jeremie Frimpong im Sommer den nächsten Schritt wagen. Bereits im vergangenen Jahr spielte der niederländische Flügelflitzer mit dem Gedanken, sich sportlich neu zu orientieren, doch es blieben passende Angebote aus. Nun sieht die Lage anders aus. Der FC Liverpool hat ein Auge auf den 24-Jährigen geworfen und drängt offenbar auf einen Transfer.

Wie Sky bereits berichtete, suchen die Reds im Zuge ihrer Kaderplanung nach einem potenziellen Nachfolger für Trent Alexander-Arnold und haben Frimpong als Wunschlösung auserkoren. Die Gespräche mit der Spielerseite sollen bereits weit fortgeschritten sein.

Auch Transferexperte Fabrizio Romano bestätigt dies. „Liverpool hat in der vergangenen Woche Kontakt zu Bayer Leverkusen aufgenommen, um über die Aktivierung der Ausstiegsklausel in Frimpongs Vertrag zu sprechen.” Diese liegt demnach bei rund 35 Millionen Euro, erste Gespräche über die genaue Zahlungsstruktur laufen bereits. Laut Romano finden gleichzeitig auch konkrete Verhandlungen mit Frimpong selbst statt. Der Spieler steht einem Wechsel an die Anfield Road offen gegenüber: „Talks are underway on player side with Frimpong keen on joining Liverpool“, so der Italiener auf der Plattform X.

Frimpong steht in Leverkusen noch bis 2028 unter Vertrag. In der laufenden Saison kommt er auf 48 Pflichtspiele, fünf Tore und zwölf Vorlagen. Als Schienenspieler ist er eine der tragenden Säulen in Xabi Alonsos System.

Seit seinem Wechsel von Celtic Glasgow im Januar 2021 für rund elf Millionen Euro hat sich Frimpong rasant entwickelt. Nun könnte ein Wechsel nach England folgen. Für Liverpool wäre der dynamische Außenbahnspieler nicht nur sportlich, sondern auch strategisch ein zukunftsweisender Transfer.

Beitragsbild: Imago