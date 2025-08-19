Fristlos gekündigt und Anzeige! Zweitligist entlässt Mittelfeldspieler

Der deutsche Fußball-Zweitligist Preußen Münster hat Mittelfeldspieler Marc Lorenz fristlos gekündigt und parallel dazu Anzeige erstattet. Hintergrund seien „konkrete Hinweise auf Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit Spendengeldern“, teilten die Westfalen am Dienstag mit. Lorenz (37) stand seit Sommer 2022 bei den Münsteranern unter Vertrag.

„Als bedeutender Arbeitgeber und Botschafter der Region sieht sich der SC Preußen Münster in der Verantwortung, die Integrität des Klubs, seine Werte sowie das Vertrauen der Öffentlichkeit uneingeschränkt zu wahren und zu schützen“, hieß es in einem Statement des Vereins: „Trotz der Schwere der Vorwürfe betont der SC Preußen, dass er auf ein faires Verfahren sowie einen respektvollen Umgang mit dem langjährigen und verdienten Spieler Wert legt. Bis zum Abschluss der laufenden Untersuchungen wird der Klub keine weiteren Stellungnahmen zu diesem Vorgang abgeben.“

Lorenz lief in der Vorsaison als Kapitän in 30 Zweitliga-Spielen für Münster auf.

(SID)/Bild: Imago