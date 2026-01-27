Fritz schenkt Werder-Trainer Steffen weiter das Vertrauen
Weiter Rückendeckung für Horst Steffen: Werder Bremens Trainer genießt unverändert das Vertrauen von Sportchef Clemens Fritz. Dies betonte Ex-Nationalspieler Fritz nach der 0:2 (0:1)-Niederlage im Nachholspiel am Dienstagabend gegen die TSG Hoffenheim.
Die Grün-Weißen warten seit neun Partien auf einen Sieg und hoffen auf eine Trendwende im Duell mit Borussia Mönchengladbach am Samstag.
„Uns ist schon bewusst, in welcher Situation wir sind. Trotzdem bleiben wir ruhig“, sagte Fritz im Sky-Interview: „Ich sehe, wie Horst mit der Mannschaft wirklich intensiv Tag für Tag arbeitet und immer wieder auch Lösungen an die Hand gibt.“ Der Klub müsse zusammenhalten und sich gemeinsam aus der schwierigen Situation befreien, betonte Fritz: „Ich bin überzeugt, dass wir das tun werden. Aber es ist ein weiter Weg und ein hartes Stück Arbeit.“
Steffen betonte, er habe „keine Angst“ um seine Zukunft in Bremen. „Es ist nicht schön, solche Ergebnisse zu haben, das ist ärgerlich – auch für mich“, sagte der 56-Jährige, der überzeugt davon ist, sich mit seiner Mannschaft befreien zu können.
(SID) / Artikelbild: Imago