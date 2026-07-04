Früher Arias-Treffer reicht! Kolumbien wirft Ghana raus

Kolumbien steht bei der Fußball-WM in Nordamerika im Achtelfinale. Die „Cafeteros“ setzten sich am Freitag (Ortszeit) im Sechzehntelfinale in Kansas City gegen Ghana durch einen Treffer von Jhon Arias (14.) mit 1:0 durch. In der Runde der letzten 16 geht es für die Südamerikaner nun am Dienstag in Vancouver gegen die Schweiz. Nach dem Ausscheiden von Ghana befinden sich mit Marokko und Ägypten nur noch zwei afrikanische Mannschaften im Turnier.

Schon wenige Sekunden nach dem Anpfiff feuerte Ghana vor 69.045 Fans den ersten Warnschuss ab. Ein Versuch von Thomas Partey aus rund 30 Metern verfehlte nur knapp das Ziel. Danach übernahm Kolumbien die Kontrolle und stellte bald auf 1:0. Nach einer Flanke von Luis Suarez war Arias mit einem gut gesetzten Volley zur Stelle.

Ghana ließ eine passende Antwort vermissen, die Kolumbianer blieben das gefährlichere Team. Luis Diaz schoss im Sechzehner am kurzen Eck vorbei (39.). Bei einem Kopfball von Johan Mojica rettete Ghanas Keeper Ati Zigi mit einer Glanzparade (45.+1).

Kolumbien bleibt das gefährlichere Team

Auch nach dem Seitenwechsel hatte Kolumbien das Heft in der Hand. Ein Diaz-Tor wurde wegen Abseits aberkannt (55.). Drei Minuten später scheiterte der Profi des FC Bayern München völlig freistehend an Ati Zigi. Die Ghanaer, gecoacht vom früheren Kolumbien-Teamchef Carlos Queiroz, nahmen in der Folge etwas mehr Risiko, gegen die disziplinierte Defensive des Gegners gab es jedoch kein Durchkommen.

Kolumbien war dem 2:0 näher als die Afrikaner dem Ausgleich. Bei einem Kopfball von Davinson Sanchez nach einem Corner war Ati Zigi zur Stelle (81.), ein Weitschuss des eingewechselten Juan Fernando Quintero zischte knapp vorbei (84.). Am Ende hatten die Südamerikaner keine Mühe, ihren insgesamt zweiten K.o.-Sieg bei einer WM-Endrunde – zuvor war ihnen das bei der Endrunde 2014 gelungen – über die Zeit zu bringen. Ghana schaffte keinen einzigen Schuss aufs Tor.