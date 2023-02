Früher Diaz-Flugkopfball lässt Milan gegen Tottenham jubeln

via

Der AC Mailand legt mit einem 1:0-Sieg im Hinspiel Tottenham Hotspur den Grundstein für den Einzug ins Viertelfinale der Champions League.

Schon nach sieben Minuten glänzte Brahim Diaz mit der Szene des Spiels: Nach einer Flanke von Theo Hernandez scheitert der Offensivspieler zunächst an Spurs-Goalie Fraser Forster, ehe der spanische ACM-Profi den Ball nach einem Hechtsprung doch noch über die Linie köpfelt.

Es war das schnellste Tor der Mailänder in der K.o.-Phase der „Königsklasse“ seit Februar 2010. Die „Rossoneri“ brachten den Sieg in der Folge über die Zeit und sorgten damit nach einer Schwächephase in der Liga wieder für Positiv-Schlagzeilen.

Die Tore im Video:

Flugkopfball mit vollem Einsatz! Brahim Diaz mit dem 1:0

