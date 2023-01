Früherer Bundesliga-Profi Yeboah in Deutschland im Gespräch

Der frühere Bundesliga-Kicker Kelvin Yeboah ist in Deutschland offenbar heiß begehrt. Das berichtet Sky-Reporter Florian Plettenberg.

Demnach ist der 22-Jährige mit seiner Situation beim CFC Genua unzufrieden. Der Offensivspieler kommt in der Serie B kaum zum Einsatz. Der deutsche Bundesligist FC Augsburg hat nun die Fühler nach Yeboah ausgestreckt, auch wenn ein Wechsel zum aktuellen Zeitpunkt schwer umsetzbar ist.

Der italienische Transferexperte Gianluca Di Marzio berichtet indes von drei deutschen Klubs aus der unteren Tabellenhälfte, die Yeboah auf dem Zettel haben. Auch zwei holländische und mehrere belgische Vereine sollen interessiert sein.

In der österreichischen Bundesliga absolvierte Yeboah insgesamt 74 Spiele für die WSG Tirol und Sturm Graz. Zwischen 2019 und Ende 2021 erzielte der Italiener insgesamt 25 Tore und 14 Assists für die beiden Vereine.

