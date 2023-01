Früherer Raimann-Coach Reich heuert in Carolina an

via

via Sky Sport Austria

Der frühere Coach des Österreichers Bernhard Raimann bei den Indianapolis Colts, Frank Reich, wird in der National Football League (NFL) neuer Cheftrainer der Carolina Panthers.

Das gab sein neuer Club am Donnerstag bekannt. Reich war in seiner Spielerkarriere als Quarterback für Carolina aktiv. Im November war er nach einem schwachen Saisonstart von Indianapolis entlassen worden. Zuvor hatte er dem Wiener Raimann in der Offensive Line der Colts zu dessen NFL-Debüt verholfen.

Auch die Colts suchen aktuell einen Cheftrainer. Das Raimann-Team beendete die vergangene Saison mit vier Siegen, zwölf Niederlagen und einem Remis. Laut Medienberichten soll auch eine Weiterverpflichtung von Interimscoach Jeff Saturday eine Option sein.

(APA/Reuters)

