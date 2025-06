Frühes Aus für Ofner in Halle

Sebastian Ofner ist in Runde eins des Tennisturniers auf Rasen in Halle ausgeschieden. Der 29-jährige Steirer verlor am Dienstag beim mit 2,522 Mio. Euro dotierten ATP-500-Event in Deutschland gegen den Russen Andrey Rublev nach knapp einer Stunde glatt mit 3:6,4:6.

Es war das erste Aufeinandertreffen zwischen den beiden Profis. Vor allem beim ersten Aufschlag des Russen war für Ofner an diesem Tag nichts zu holen. Rublev gewann 100 Prozent seiner Punkte, wenn der erste Aufschlag ins Feld kam.

Rublev nahm im ersten Satz Ofner den Aufschlag zum 5:3 ab und servierte danach aus, im zweiten Durchgang holte sich der Weltranglisten-14. das Break zum 4:3 und blieb im Anschluss ungefährdet.

Mallorca nächste Station für Ofner

Österreichs aktuell bester Tennisspieler hatte sich zuvor über die Qualifikation in den Hauptbewerb gespielt. Für Ofner war Halle das erste von drei geplanten Rasenturnieren in dieser Saison.

Kommende Woche spielt er auf Mallorca, wo er im Vorjahr in sein bisher einziges Finale auf der ATP-Tour eingezogen war, danach steht Wimbledon (ab 30. Juni) auf dem Programm.

Bild: Imago