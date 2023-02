Frühjahrsauftakt in der ADMIRAL Bundesliga mit dem Hit SK Sturm gegen den SK Rapid am Freitag live bei Sky Sport Austria

Das Duell Zweiter gegen Vierter am Freitag ab 19:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Vor dem Match lädt Sky Moderator Martin Konrad zu einem Präsidenten-Gipfel mit Christian Jauk und Alexander Wrabetz

Die Sportchefs Andreas Schicker und Markus Katzer sind die Gäste in einem weiteren Sky Doppel-Talk in der Merkur Arena

Sky Experte Peter Stöger ist beim Frühjahrsauftakt als Co-Kommentator an der Seite von Philipp Paternina im Einsatz

Am Samstag ab 16:00 Uhr die Spiele Salzburg – Austria Lustenau und WAC – WSG Tirol live & exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Am Sonntag ab 13:30 Uhr SCR Altach – LASK und SV Ried – TSV Hartberg live & exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Im Anschluss treffen die Wiener Austria und Klagenfurter Austria live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 aufeinander

Die Sky Experten am Wochenende: Alfred Tatar am Freitag, Andreas Herzog am Samstag und Walter Kogler am Sonntag

Die ADMIRAL Bundesliga ist zurück aus der Winterpause und startet mit einem Topspiel in das Jahr 2023!



Der Hit zum Frühjahrsauftakt mit Sky Experte Alfred Tatar live bei Sky Sport Austria

Bereits am Freitag kehrt die ADMIRAL Bundesliga mit dem Spiel SK Sturm gegen SK Rapid zurück. Die Steirer können auf einen erfolgreichen Herbst zurückblicken und wollen nun im Kampf um den Meistertitel mitspielen. Mit einem Sieg könnte man den Rückstand auf Salzburg zumindest für einen Tag auf drei Punkte verkürzen. Der SK Rapid möchte im Frühjahr mit Cheftrainer Zoran Barisic den Abstand zu den Top-Drei reduzieren. Die Partie sehen Sky Zuseher:innen am Freitag ab 19:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1. Sky Moderatorin Constanze Weiss begrüßt die Fans aus der Merkur Arena mit dem Sky Experten Alfred Tatar. Philipp Paternina kommentiert den Klassiker gemeinsam mit einem weiteren Sky Experten, Peter Stöger.





Doppel-Talk mit Christian Jauk und Alexander Wrabetz aus der Merkur Arena

Martin Konrad wird im Rahmen der Vorberichterstattung aus der Merkur Arena zwei hochkarätig besetzte Sky Doppel-Talks moderieren. Christian Jauk und Alexander Wrabetz lädt der Sky Anchor zu einem Präsidentengipfel und in einer weiteren Runde treffen die beiden Sportchefs der Traditionsklubs, Andreas Schicker und Markus Katzer, aufeinander.



Die Sky Experten Andreas Herzog am Samstag und Walter Kogler am Sonntag analysieren die Spiele am Wochenende

Am Samstag dürfen sich Sky Kund:innen wieder auf zwei Parallel-Spiele freuen. In Salzburg empfängt der Tabellenführer wenige Tage vor dem UEFA Europa League Spiel gegen die AS Roma Aufsteiger Austria Lustenau. Ob die Bullen mit einem Sieg in die wichtige Woche starten können, ist ab 16:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen. Zeitgleich geht es auch in Kärnten zur Sache, wenn die WSG Tirol zu Gast beim WAC ist. Diese Partie wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 übertragen. Beide Spiele sehen Sky Seher:innen auch in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1.



Der Sonntag in der ADMIRAL Bundesliga startet um 13:30 Uhr. In Vorarlberg muss der LASK gegen den SCR Altach ran. Die Klose-Elf konnte sich im Herbst einen 4-Punkte-Polster auf den Abstiegsrang erarbeiten und möchte nun den Vorsprung vergrößern. Ob dies gegen den LASK gelingt, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen. In Oberösterreich kommt es zeitgleich zum Kampf gegen den Abstieg, wenn der Vorletzte SV Ried das Schlusslicht TSV Hartberg begrüßt. Die Steirer konnten in der Winterpause mit Markus Schopp einen alten Bekannten als Cheftrainer verpflichten. Kann Schopp bei seiner Rückkehr drei Punkte holen? Die Antwort gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3. Beide Spiele werden zudem in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 gezeigt.



Zum Abschluss der Runde kommt es in Wien-Favoriten zum Aufeinandertreffen zwischen der Wiener Austria und der Klagenfurter Austria. Nach einer turbulenten Winterpause mit der Trennung von Ex-Coach Manfred Schmid und der Installation von Ex-Stuttgart Trainer Michael Wimmer möchten die Favoritner nun wieder sportlich für Schlagzeilen sorgen. Ob dies gegen den Tabellensechsten von Peter Pacult gelingt, ist ab 16:30 live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 zu sehen.



Die 17. Runde der ADMIRAL Bundesliga live bei Sky:



Freitag, 10. Februar 2023



19:00 Uhr:

SK Puntigamer Sturm Graz – SK Rapid Wien, live auf Sky Sport Austria 1



Moderation: Constanze Weiss

Sky Experte: Alfred Tatar

Kommentator: Philipp Paternina

Co-Kommentator: Peter Stöger



Samstag, 11. Februar 2023



16:00 Uhr:

FC Red Bull Salzburg – SC Austria Lustenau, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

RZ Pellets WAC – WSG Tirol, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1



19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1



Moderation: Jörg Künne

Sky Experte: Andreas Herzog





Sonntag, 12. Februar 2023



13:30 Uhr:

CASHPOINT SCR Altach – LASK, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

SV Guntamatic Ried – TSV Egger Glas Hartberg, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1



16:30 Uhr:

FK Austria Wien – SK Austria Klagenfurt, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1



Moderation: Michael Ganhör

Sky Experte: Walter Kogler



19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1