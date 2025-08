Frust bei Ferrari: Was lief bei Leclerc schief?

„Ab Runde 40 war ich im Nirgendwo, das liegt am Chassis, ich habe so viel Pace verloren, habe zwei Sekunden pro Runde verloren. Ich bin einfach extrem frustriert, deshalb war ich auch so laut am Funk. Wir hatten EINE Gelegenheit, ein Rennen zu gewinnen und haben diese Gelegenheit komplett verpasst“, zeigte sich Leclerc auch nach dem Rennen am Sky Sport Mikrofon weiter tief frustriert.

Vasseur: „Es ist sehr frustrierend für das Team“

Einen wirklichen Grund für den Einbruch konnte Leclerc noch nicht identifizieren. Auch für Teamchef Fred Vasseur kam der Leistungsabfall überraschend: „Die ersten zwei Stints war die Pace stark, da lagen wir noch in Führung. Im dritten haben wir aber komplett die Pace verloren, am Ende zwei Sekunden pro Runde. Letzten Endes können wir nicht zufrieden mit den Punkten für Platz vier sein. Wir dachten auch mal, dass wir das Rennen nicht zu Ende fahren würden. Es ist sehr frustrierend für das Team. Aber nun ist es so, wie es ist. Wir müssen das vor Zandvoort verstehen. Vielleicht ist da etwas kaputtgegangen. Wir sind an der Boxengasse aber nur Passagiere und müssen das jetzt überprüfen.“

Leclerc-Wut & Hamilton-Frust – So reagiert Vasseur