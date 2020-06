“Frustriert, wütend und traurig”: Liverpool verurteilt Fan-Feiern nach Meistertitel

via

Die Feiern Tausender Fans nach dem englischen Fußball-Meistertitel von Liverpool haben angesichts der Corona-Pandemie für Verärgerung beim Club, dem Bürgermeister und der Polizei der Stadt gesorgt.

In einer gemeinsamen Stellungnahme am Samstag verurteilten sie das Verhalten und warnten vor möglichen Folgen. Bürgermeister Joe Anderson sagte dem Sender BBC, er sei frustriert, wütend und traurig.

Die Fans hatten sich am Freitag auf einem Platz am Ufer des Mersey River zum Feiern versammelt und hinterließen reichlich Müll, der am Samstag beseitigt werden musste. 95 Prozent der Anhänger hätten sich hervorragend verhalten, sagte Anderson, “aber eine kleine Minderheit beschmutzt den Namen des Liverpool FC”.

“Verhalten komplett inakzeptabel”

Der Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp ist seit Donnerstag der erste englische Fußball-Meistertitel seit 30 Jahren sicher. Auch Klopp hatte dazu aufgerufen, zu Hause zu bleiben. Der Club wies in der gemeinsamen Stellungnahme darauf hin, dass es eine Siegesparade geben werde, sobald dies wieder sicher sei. “Unsere Stadt befindet sich immer noch in einer öffentlichen Gesundheitskrise, und dieses Verhalten ist komplett inakzeptabel”, hieß es unter Bezug auf die Feiern. Es müsse sichergestellt werden, dass all das durch den Lockdown Erreichte nicht wieder zunichtegemacht werde.

