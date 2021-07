Fuchs findet Übergangs-Klub bis Jahresende: MLS-Wechsel im Jänner

ÖFB-Routinier Christian Fuchs (35) hat nach seinem Abschied bei Leicester City und der Unterschrift beim erst 2022 in der Major League Soccer startenden Charlotte FC einen Verein für das restliche Jahr gefunden.

Der gebürtige Niederösterreicher schließt sich Charlotte Independence in der USL Championship an. Im Januar wird der Linksverteidiger dann dem MLS-Klub der US-Stadt Charlotte anschließen. Derzeit lebt Fuchs mit seiner Familie in New York City.

TEAM NEWS: Charlotte Independence Sign @CharlotteFC Defender Christian Fuchs for Remainder of 2021 Season! 💪 https://t.co/wEZxhH5vuF — Charlotte Independence (@Independence) July 27, 2021

Der frühere Nationalmannschaftskapitän, der vor seinem Engagement in Leicester u.a. beim FC Schalke, Mainz 05 und dem VfL Bochum spielte, hatte Anfang Juni beim Charlotte FC einen zunächst ein Jahr gültigen Vertrag unterschrieben, der eine Option auf eine weitere Spielzeit beinhaltet.

(Red.)

Bild: Imago