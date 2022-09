Fuchs fliegt bei 1:0-Sieg von Charlotte in MLS vom Platz

Christian Fuchs‘ Fußballclub Charlotte hat in der US-Profiliga Major League Soccer (MLS) am Samstag einen 1:0-Heimsieg gegen den amtierenden Meister New York City FC gefeiert. Fuchs durfte allerdings am Ende nicht am Feld mitjubeln, der 36-jährige Österreicher sah in der 56. Minute nach einer Tätlichkeit die Rote Karte.

Fuchs hatte während eines Corners seiner Mannschaft Gegenspieler Andres Jasson mit dem Ellenbogen niedergestreckt. Für den Ex-ÖFB-Kapitän war es bereits der zweite Platzverweis in dieser Saison.

(APA)/Bild: GEPA