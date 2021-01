Führt Marcel Sabitzer RB Leipzig im Verfolgerduell gegen den BVB zum Sieg? Der 15. Spieltag in der Deutschen Bundesliga live bei Sky!

Der „Super Samstag“ und die Original Sky Konferenz ab 14:00 Uhr mit Esther Sedlaczek und Sky Experte Didi Hamann

Ab 17:30 Uhr berichten Sky Experte Lothar Matthäus und Sebastian Hellmann vom „tipico Topspiel der Woche“ zwischen RB Leipzig und Borussia Dortmund

Der „Super Sonntag“ mit FC Augsburg und VfB Stuttgart sowie Arminia Bielefeld und Hertha BSC ab 14:30 Uhr live

„Sky 90 – die Unibet Fußballdebatte“ am Sonntag ab 11.30 Uhr im Free-TV auf Sky Sport News

Exklusiv für Sky Q Kunden: Leverkusen – Bremen und Leipzig – Dortmund am Samstag in UHD und in HDR

Am Wochenende steht der 15. Spieltag in der Deutschen Bundesliga auf dem Programm und damit bereits die zweite Spielrunde nach der kurzen Winterpause. Sky überträgt am Samstag und Sonntag acht Partien des 15. Bundesliga-Spieltags live und exklusiv.

Am Samstag ab 14:00 Uhr begrüßen Moderator Michael Leopold und Sky Experte Didi Hamann die Zuschauer zum „tipico Countdown“ und stimmen auf die Spiele des Nachmittags ein. Unter anderem trifft dann Schalke auf Hoffenheim. Sollte den Königsblauen saisonübergreifend im 31. Spiel nacheinander kein Sieg gelingen, dann würden sie den alten Negativrekord von Tasmania Berlin aus der Saison 1965/66 einstellen. Zu den weiteren Nachmittagspartien gehören Leverkusen gegen Werder Bremen und das Rhein-Main-Derby zwischen Mainz 05 und Eintracht Frankfurt. Diese und alle weiteren Begegnungen des Nachmittags überträgt Sky live und exklusiv, wahlweise als Einzelspiele und in der Original Sky Konferenz.

Im Anschluss daran kommt es im „tipico Topspiel der Woche“ zum Kracher zwischen den UEFA Champions League Teilnehmern RB Leipzig und Borussia Dortmund. Beide Mannschaften müssen das Spiel gegen den direkten Kontrahenten gewinnen, um den Anschluss an die Bayern zu halten. Die Leipziger haben aktuell zwei Punkte Rückstand auf den Tabellenführer aus München und sind damit Verfolger Nummer Eins. Der BVB konnte gegen Wolfsburg am Wochenende einen wichtigen Sieg bejubeln und den Anschluss an die vorderen Plätze halten. Ab 17:30 Uhr begrüßen Sky Experte Lothar Matthäus und Moderator Sebastian Hellmann die Zuschauer zum Topspiel in Leipzig.

Neben der Live-Übertragung auf Sky Sport Bundesliga 1 bietet Sky die Partie auch im Scoutingfeed auf Sky Sport Bundesliga 3 an. Exklusiv für Sky Q Kunden werden die Partie in Leipzig wie auch das Duell zwischen Leverkusen und Bremen am Nachmittag auf Sky Sport Bundesliga UHD live auch in Ultra HD und HDR übertragen.

Komplettiert wird der Spieltag bei Sky am „Super Sonntag“ mit den Begegnungen zwischen dem FC Augsburg und VfB Stuttgart sowie Arminia Bielefeld gegen Hertha BSC. Moderatorin Britta Hofmann begrüßt ab 14:30 Uhr den Sky Experten Dennis Aogo im Studio.

Matchplan am Donnerstag mit Inka Grings und Hannes Wolf

Bereits am heutigen Donnerstag begrüßt Jan Henkel die Zuschauer zu einer neuen Ausgabe des Taktikformats Matchplan. Im Mittelpunkt steht dieses Mal das Topspiel zwischen RB Leipzig und Borussia Dortmund, die Jan Henkel mit seinen Gästen fußballtaktisch unter die Lupe nehmen wird. Anlässlich dieser Partie sind es Inka Grings und Hannes Wolf, die jeweils in die Rolle des Trainers einer der beiden gegenüberstehenden Mannschaften schlüpfen. Grings wird dabei den Matchplan für Leipzig und Wolf für Dortmund präsentieren. Matchplan wird heute Abend live um 19:00 Uhr auf Sky Sport News und auf Sky Sport Bundesliga 1 ausgestrahlt und steht im Anschluss auf Sky Q zum Abruf bereit.

„Dein Verein – die Bundesliga-Vorschau“ am Freitag mit Erik Meijer und Mirko Slomka

Wie an jedem Freitagabend ab dieser Saison eröffnet Sky den Spieltag der Deutschen Bundesliga um 21:00 Uhr mit „Dein Verein – die Bundesliga-Vorschau“ und liefert einen Überblick über das bevorstehende Bundesliga-Wochenende. Moderator Yannick Erkenbrecher, Erik Meijer und Mirko Slomka beleuchten die anstehenden Partien.

Im Anschluss an die Vorschau beschäftigt sich die Runde mit dem Freitagsspiel der Deutschen Bundesliga. In der Sendung „Die Bundesliga am Freitag – Highlights XXL“ wird es ab 22:30 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 eine ausführliche Zusammenfassung und Einschätzungen zur Partie zwischen Borussia Mönchengladbach und Bayern München geben.

„Sky90 – die Unibet Fußballdebatte“ am Sonntag um 11:30 Uhr

Am Sonntagvormittag um 11:30 Uhr meldet sich Moderator Patrick Wasserziehr mit einer neuen Ausgabe von „Sky90 – die Unibet Fußballdebatte“. Gemeinsam mit seinen Gästen wird er über den laufenden Bundesliga-Spieltag sprechen.

Neben der Ausstrahlung auf Sky Sport News läuft die Sendung auch auf Sky Sport Bundesliga 1 und 2 sowie im frei empfangbaren Livestream auf skysportaustria.at/live/.

Der 15. Spieltag der Deutschen Bundesliga bei Sky:

Donnerstag:

19:00 Uhr: „Matchplan“ auf Sky Sport News und Sky Sport Bundesliga 1 mit Inka Grings und Hannes Wolf

Freitag:

21:00 Uhr: „Dein Verein – die Bundesliga Vorschau“ auf Sky Sport Bundesliga 1

22:30 Uhr: „Die Bundesliga am Freitag – Highlights XXL“ mit Borussia Mönchengladbach gegen Bayern München auf Sky Sport Bundesliga 1

Super Samstag:

14:00 Uhr: „tipico Countdown“ und die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1

15:15 Uhr: Bayer 04 Leverkusen – Werder Bremen auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD

15:15 Uhr: FC Schalke 04 – TSG 1899 Hoffenheim auf Sky Sport Bundesliga 3

15:15 Uhr: FSV Mainz 05 – Eintracht Frankfurt auf Sky Sport Bundesliga 4

15:15 Uhr: Union Berlin – VfL Wolfsburg auf Sky Sport Bundesliga 5

15:15 Uhr: SC Freiburg – 1. FC Köln auf Sky Sport Bundesliga 6

17:30 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore – die Interwetten Highlight-Show“ auf Sky Sport Bundesliga 2

17:30 Uhr: Das „tipico Topspiel der Woche“ RB Leipzig – Borussia Dortmund auf Sky Sport Bundesliga 1, Sky Sport Bundesliga UHD und im Scoutingfeed auf Sky Sport Bundesliga 3

21:15 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore – die Interwetten Highlight-Show“ auf Sky Sport Bundesliga 1

Super Sonntag:

11:30 Uhr: „Sky90 – die Unibet Fußballdebatte“ live auf Sky Sport News und Sky Sport Bundesliga 1

13:00 Uhr: „Meine Geschichte – das Leben von …“ auf Sky Sport News

14:30 Uhr: FC Augsburg – VfB Stuttgart und Arminia Bielefeld – Hertha BSC auf Sky Sport Bundesliga 1

21:00 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore – die Interwetten Highlight-Show“ auf Sky Sport Bundesliga 1

Beitragsbild: Imago