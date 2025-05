Führung zur Pause! Inter stößt Tor zum CL-Finale weit auf

Inter Mailand steht mit einem Bein im Champions-League-Finale. Die Italiener führen im Halbfinal-Rückspiel gegen den FC Barcelona zur Pause bereits mit 2:0.

Nach dem spektakulären 3:3-Unentschieden im Hinspiel steht Inter damit aktuell im Endspiel, das Ende Mai in der Münchner Allianz Arena stattfindet. Nach einer offenen Anfangsphase gingen die Gastgeber nach einem einem Fehler im Barca-Mittelfeld in Führung. Inter-Kapitän Lautaro Martinez traf nach Vorlage von Denzel Dumfries , Barca-Keeper Wojciech Szczesny war chancenlos (22.).

VIDEO: Martinez mit dem ersten Tor für Inter

Barcelona war bemüht, kam offensiv aber in der ersten Hälfte selten gefährlich vor das Tor von Keeper Yann Sommer. Zwar ließen die Offensiv-Stars um Lamine Yamal und Co. am Ball oft ihre Klasse aufblitzen, zu konkreten Torchancen kam es aber kaum. Auch wenn die Katalanen deutlich mehr Ballbesitz hielten: Die Defensive der Mailänder hatten die Barca-Angreifer über die komplette Halbzeit gut im Griff.

Calhanoglu mit der Vorentscheidung?

Nach dem Gegentreffer kamen die Katalanen immer besser in die Partie. Ein weiterer Treffer fiel jedoch auf der anderen Seite. Bei einem Klärungsversuch erwischte Barca-Innenverteidiger Pau Cubarsi Martinez am Fuß. Nach VAR-Check und Behandlungspause für den Inter-Kapitän entschied das Schiedsrichter-Team auf Elfmeter für die Italiener. Hakan Calhanoglu trat vom Punkt an und verwertete sicher (45.).

VIDEO: Calhanoglu trifft per Elfmeter

Es war die letzte Szene in einer turbulenten ersten Halbzeit. Mit der deutlichen Führung im Rücken darf Inter wohl immer mehr mit dem Einzug ins Finale liebäugeln.

Die zweite Halbzeit JETZT LIVE auf Sky Sport Austria – streame die UEFA Champions League mit Sky X live!

Bild: Imago