Führungswechsel auf neunter Dakar-Etappe

Bei der Rallye Dakar ist es am Dienstag auf der neunten Etappe zu Führungswechseln sowohl in der Motorrad- als auch in der Autowertung gekommen.

KTM-Pilot Daniel Sanders holte sich mit einem zweiten Platz auf dem mehr als 400 km langen Teilstück in der saudi-arabischen Wüste Platz eins von seinem Markenkollegen Luciano Benavides zurück. Bei den Autos übernahm Nani Roma (Ford) trotz mehrerer Pannen die Spitzenposition von Nasser Al-Attiyah (Dacia).

Den Tagessieg bei den Bikern sicherte sich der Spanier Tosha Schareina (Honda), 4:35 Minuten vor dem Australier Sanders. Der Argentinier Benavides büßte als Neunter Zeit ein und fiel mit 7:05 Min. Rückstand auf Sanders auf Rang drei zurück, Zweiter ist nun der US-Fahrer Ricky Brabec (Honda/+6:24 Min.). Eng geht es derweil in der Autowertung zu: Der Spanier Roma liegt nach Rang acht am Dienstag 57 Sekunden vor seinem Ford-Kollegen und Landsmann Carlos Sainz und 1:10 Min. vor Al-Attiyah (QAT), der nur 17. wurde. Der Pole Eryk Goczal (Toyota) gewann die Etappe.

(SID) / Artikelbild: Imago