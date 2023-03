Füllkrug-Doppelpack: Deutschland startet EM-Vorbereitung erfolgreich

via

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat im ersten Spiel nach der WM-Pleite von Katar einen Sieg gefeiert.

Die Auswahl von Bundestrainer Hansi Flick gewann am Samstagabend in Mainz das erste Testspiel des Jahres mit 2:0 (2:0) gegen Peru. Für die beiden Tore sorgte Werder Bremens Stürmer Niclas Füllkrug (12., 33.). In der 67. Minute scheiterte Kai Havertz mit einem Foulelfmeter, als er nur die Stange traf.

Deutschlands Sieg geriet gegen die limitierten Peruaner zu keiner Zeit in Gefahr. Am Dienstag trifft die DFB-Elf im nächsten Test in Köln auf Belgien.

Auf Füllkrug-Doppelpack folgte vergebener Havertz-Elfer

Nach schleppenden zehn Minuten gegen hoch pressende Blanquirroja sorgte Füllkrug bei seinem ersten DFB-Startelfeinsatz für Freude auf den Rängen. Einen Kopfball des Bremers nach einer Ecke kratzte Pedro Gallese zwar gerade noch von der Linie (11.), eine Minute später vollendete Füllkrug aber nach Havertz-Vorlage mit dem Fuß zur Führung.

Peru, bei dem die Generation Pizarro-Guerrero-Farfan mittlerweile in Rente ist, war bei schneller Überbrückung des Mittelfelds anfällig. Nach sieben deutschen Fehlschüssen in der ersten halben Stunde hielt Füllkrug nach toller Hereingabe des auffälligen Wolf den Fuß hin zum überfälligen 2:0. Schiedsrichterin Maria Sole Caputi aus Italien ließ die Situation allerdings lange auf Abseits prüfen.

Flick nahm zur Pause den glücklosen Werner raus, der positionsgetreu eingewechselte Serge Gnabry setzte einen Seitfallzieher an die Latte (60.). Wenig später holte der aufgerückte Verteidiger Nico Schlotterbeck gegen zunehmend nickelige Peruaner einen Foulelfmeter heraus, den Havertz vergab. Weitere Wechsel behinderten den Spielfluss.

