Füllkrug für Kolo Muani? Frankfurt beschäftigt sich mit einem Plan B

Obwohl Paris St. Germain den Frankfurtern noch kein frisches Angebot für Randal Kolo Muani unterbreitet hat, ist ein Wechsel des Stürmers noch nicht vom Tisch. Als Nachfolger könnte ein bekanntes Gesicht aus der Bundesliga folgen.

Nimmt Niclas Füllkrug künftig die Rolle von Randal Kolo Muani bei Eintracht Frankfurt ein? Wie die Bild berichtete, beschäftigt sich Eintracht Frankfurt mit einer Verpflichtung des Bremer Stürmers. Und auch Sky Reporter Florian Plettenberg kann bestätigen, dass Füllkrug auf der Liste der SGE steht.

Die aktuelle Offerte von 65 Millionen Euro ist den Frankfurtern bisher nicht genug für ihren Top-Stürmer. Es folgte bislang jedoch noch kein frisches Angebot vom französischen Meister. Sportvorstand Markus Krösche erhofft sich derweil eine Ablösesumme von 100 Millionen Euro. Die SGE geht daher aktuell von einem Verbleib aus. Dennoch beschäftigen sich die Hessen mit einer möglichen Nachfolge für ihren Top-Star.

Im Falle eines Abgangs von Kolo Muani in Richtung Paris sei Füllkrug ein Kandidat für dessen Nachfolge in Frankfurt. Und auch für den deutschen Nationalspieler selbst ist die SGE eine Option. Die Tendenz ist jedoch eine andere: Nachdem bereits mehrere Vereine in Verbindung mit dem 30-jährigen Stürmer gebracht wurden, deutet sich ein Verbleib von Füllkrug in Bremen an.

(skysport.de) / Bild: Imago