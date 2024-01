Füllkrug-Triplepack! Dortmund holt Heimsieg gegen Bochum

Borussia Dortmund hat mit einem hart erkämpften Sieg gegen den VfL Bochum seine Erfolgsserie in der deutschen Fußball-Bundesliga nach der Winterpause ausgebaut.

Dortmund besiegte den Revier-Rivalen im Heimspiel am Sonntag mit 3:1 und kletterte an RB Leipzig vorbei auf den Champions-League-Platz vier. Drei Tore von DFB-Nationalstürmer Niclas Füllkrug (7./Elfmeter, 72., 91./Elfmeter) bescherten den Dortmundern den dritten Sieg in Folge. ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer spielte beim BVB durch.

Dagegen mussten die Bochumer mit dem ebenfalls über die komplette Distanz eingesetzten Kevin Stöger trotz des zwischenzeitlichen 1:1 durch das Eigentor von Nico Schlotterbeck (45.) die erste Niederlage in diesem Jahr hinnehmen. Dortmund hält in der Tabelle nun bei 36 Punkten auf Rang vier und hat bereits drei Punkte Vorsprung auf das fünftplatzierte Leipzig.

Kurz zuvor war dem 1. FC Union Berlin im ersten Spiel ohne seinen gesperrten Trainer Nenad Bjelica ein wichtiger Sieg im Abstiegskampf gelungen.

Union gewinnt auch ohne Bjelica

Die Berliner gewannen ihr Heimspiel am Sonntag gegen Aufsteiger SV Darmstadt 98 dank eines Treffers von Benedict Hollerbach (62.) mit 1:0. Unions Vorsprung auf den Tabellenletzten wuchs damit auf sechs Punkte an. Bjelica war nach seiner Rangelei mit Leroy Sané beim FC Bayern für drei Spiele gesperrt worden.

Gegen Darmstadt agierte Bjelicas Assistent Danijel Jumic als hauptverantwortlicher Trainer auf der Bank, Co-Trainerin Marie-Louise Eta übernahm im Rahmen der Partie kommunikative Aufgaben. Christopher Trimmel spielte bei den Siegern ebenso durch wie sein Landsmann Christoph Klarer bei Darmstadt.

(APA) / Bild: GEPA