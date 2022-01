Dominik Thalhammer befindet sich mit Cercle Brügge weiterhin im Vormarsch.

Der Ex-LASK-Trainer gewann am Sonntag mit seinem neuen Club bei KAS Eupen mit 2:0. Cercle stieß dank des fünften Siegs im sechsten Liga-Spiel unter Thalhammers Führung in der belgischen Fußball-Meisterschaft an die zehnte Stelle vor. Die bisher einzige Meisterschafts-Niederlage setzte es für den 51-Jährigen mit Cercle im Dezember beim Auswärts-2:3 gegen Spitzenreiter Union Saint-Gilloise.