Auch bei der Fußball-EM in diesem Sommer sind fünf Auswechslungen erlaubt.

Einen entsprechenden Beschluss, der auch für die Finalrunde der Nations League im Oktober sowie die Play-offs im März 2022 gilt, traf das Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union am Mittwoch. Die Erweiterung der Wechselregel war in der Coronakrise vom Weltverband FIFA eingeführt worden und gilt derzeit auch in der Bundesliga und der WM-Qualifikation.