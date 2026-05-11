Fünf Kandidaten für das FIS-Präsidentenamt bestätigt

Das Nominierungskomitee des Internationalen Ski- und Snowboard-Verbandes (FIS) hat die fünf Kandidatinnen und Kandidaten für das Präsidentenamt bestätigt.

Der um eine Verlängerung seiner Amtszeit kämpfende britisch-schwedische Unternehmer Johan Eliasch, vom georgischen Verband nominiert, wird bei der Wahl am 11. Juni von der Dänin Anna Harboe Falkenberg, der Britin Victoria Gosling, dem Liechtensteiner Alexander Ospelt und dem US-Amerikaner Dexter Paine herausgefordert.

Für das FIS-Council (18 Sitze) bewirbt sich auch der Österreicher Michael Huber, Präsident des Kitzbüheler Ski-Clubs, für die Wiederwahl. Der 57. FIS-Kongress findet am 10. und 11. Juni in Belgrad statt.

(APA) / Artikelbild: GEPA