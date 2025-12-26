Gleich fünf ÖSV-Läufer werden beim Weltcup-Super-G in Livigno am morgigen Samstag (11:30 Uhr) unter den ersten acht Fahrern sein. Eröffnet wird das Rennen vom Franzosen Nils Allegre.

Die ÖSV-Herren gehen mit insgesamt zehn Läufer in das Rennen. Als erster Österreicher geht Stefan Babinsky ins Rennen (Startnummer 3), direkt danach folgt Marco Schwarz (4). Mit Vincent Kriechmayr (6), Raphael Haaser (7) und Lukas Feurstein (8) komplettieren das rot-weiß-rote Aufgebot zu Beginn der Startliste.

Mit Startnummer 18 geht Daniel Hemetsberger ins Rennen. Andreas Ploier startet mit der Nummer 35, Vincent Wieser mit der 39 und Manuel Traninger mit der Nummer 40. Als letzter ÖSV-Athlet geht Stefan Rieser ins Rennen (48).

Nach Livigno folgt für die Speedfahrer bis Wengen eine dreiwöchige Rennpause. Die Techniker sind dazwischen in Madonna di Campiglio (7. Jänner) und in Adelboden (10./11. Jänner) im Einsatz.

(Red./APA) / Bild: GEPA