Fünf Spielerwechsel bis Ende 2022 erlaubt

Die Corona-Ausnahmeregel von fünf möglichen Auswechslungen im Fußball bleibt bis 31. Dezember kommenden Jahres gültig. Das beschlossen die Regelhüter des International Football Association Board am Freitag.

Damit dürfen Trainer auch bei der WM in Katar Ende 2022 fünf Spieler pro Partie austauschen. Die Anwendung der Regel in den Wettbewerben obliegt den jeweiligen Organisationen, in Österreich der Bundesliga.

Mit den zusätzlichen Einwechselmöglichkeiten sollen die Profis in dem oft dicht gedrängten Spielkalender durch die Corona-Pandemie etwas entlastet werden. Im Mai 2020 war die Sonderregel eingeführt worden.

