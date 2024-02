Fünf Super-Bowl-Momente: Gesichtstattoos, Starlight Express und ein Bär mit Vokuhila

Der Super Bowl schreibt stets viele Geschichten – jedenfalls weit mehr, als in einen großen Text passen. Der SID richtet den Scheinwerfer auf fünf Momente, die sonst untergehen würden.

AMERICA THE BEAUTIFUL: Der US-Rapper Post Malone, künstlerisch verziert mit erstaunlichen Gesichtstattoos und diamantenen Zahnschienen, die angeblich 1,6 Millionen Dollar wert sind, sang leise und anrührend „Amerika, die Wunderschöne“ – einen Song aus dem patriotischen US-Standard-Repertoire, meist unmittelbar vor der Nationalhymne intoniert. Da nahm selbst Chiefs-Headcoach Andy Reid ergriffen die Kappe über dem Walrossbart ab, und Taylor Swift schmiegte sich mit Sekt aus dem Plastikbecher an die Schulter von Brittany Mahomes.

TAYLOR SWIFT/TRAVIS KELCE: Was bitte war das? Auf Körperkontakt von Travis Kelce waren alle vorbereitet, schließlich sollte er die Liebesgeschichte mit Taylor Swift fortschreiben – aber zu Beginn des zweiten Viertels war der Tight End der Chiefs plötzlich fuchsteufelswild. Nach einem Fumble seines Mitspielers Isiah Pacheco stürmte er fauchend auf Andy Reid los, er rempelte den mächtigen Coach sogar an, der fiel vor Schreck fast um. Teamkollege Jerick McKinnon musste einschreiten, der Clip wurde sofort zur Internet-Sensation. Und Taylor Swift trank in der Loge ein Bier auf ex. Irre.

HALBZEITSHOW: Inmitten des Super-Bowl-Hypes wirkte der amerikanische Sänger Usher vorab fast ein wenig unterdimensioniert. Der Grammy-Preisträger begann aber im weißen Hermelin, um ihn herum eine wüste Szenerie aus Variete, Breakdance und Kostümparty. Alicia Keys schaute am roten Lack-Flügel vorbei, dann fuhr Usher Rollschuh, ein Hauch von Starlight Express in Bochum. Es war ganz okay: Weit entfernt von Prince und der besten Halbzeitshow jemals (2007, anschauen!) – aber deutlich besser als der schlimme Auftritt von Maroon 5 (2019, lieber nicht anschauen). Vielleicht ist ja bald Taylor Swift an der Reihe.

WERBUNG: Beim Super Bowl übertreffen sich die Werbetreibenden stets in Witz und Kuriosität. Sieben Millionen Dollar kostete ein 30-Sekunden-Spot bei CBS – eine Hitliste: 3. Ein Bär mit Vokuhila-Frisur für Kawasaki. 2. David und Victoria Beckham karikieren sich selbst sehr gelungen für Uber Eats. Und, die ganz klare Nummer eins: Ein vollkommen irrwitziges Werk von Paramount+ mit Star-Trek-Idol Patrick Stewart, dem Comic-Schweinchen Peppa Pig, einer riesigen Felswand und Miami-Dolphins-Quarterback Tua Tagovailoa. Wow! Ach ja: Nein, Lionel Messi für das Light-Bier Michelob Ultra: Das war nix.

FLITZER: Apropos Werbung – ein süßer Budweiser-Spot mit einem nackten Lamm als Flitzer ist einer der beliebtesten der Super-Bowl-Geschichte. Diesmal stürmte ein halbnackter Mann das heilige Feld von Las Vegas, er wich im dritten Viertel wie ein Runningback einigen Tackles der Security aus, wurde dann aber doch krachend zu Fall gebracht. Ob Fan der Chiefs oder der 49ers – sein Abend war vorzeitig und recht ruppig beendet. Dafür durfte er beim Abführen immerhin einmal die Endzone durchqueren.

(SID) / Bild: Imago