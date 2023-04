Fünf Tore in vier Spielen! Benzema gegen „Lieblingsgegner“ Chelsea in Torlaune

via

via Sky Sport Austria

Karim Benzema dürfte gerne gegen den FC Chelsea spielen. Der Franzose trifft mit Real Madrid heute zum dritten Mal in Folge in der Champions League auf die „Blues“ (ab 20 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass). In den ersten vier Spielen gelangen dem Torjäger insgesamt fünf Tore.

Benzema könnte also der Trumpf für Real im Duell gegen Chelsea sein. Die Statistik der beiden Klubs aus den vergangenen beiden Saisonen ist ausgeglichen. Einmal erreichten die „Blues“ im direkten K.O.-Duell die nächste Runde, im Jahr darauf gelang den Königlichen der Aufstieg. Interessant: Der Sieger dieses Duells konnte am Ende in beiden Jahren die Champions League gewinnen – 2021 war es Chelsea, 2022 Real Madrid.

Und es war auch Benzema, der einen Riesenanteil an Reals Erfolg in der vergangenen Champions League hatte. Der Franzose schnappte sich mit insgesamt 15 Toren die CL-Torjägerkrone und sorgte mit seinen Treffern für spektakuläre Comebacks gegen PSG, Manchester City und eben Chelsea.

Vor den ersten beiden K.O.-Duellen spielte Benzema noch nie gegen die „Blues“. Aber mit fünf Toren aus vier Spielen im Gepäck, wird sich der 35-Jährige bereits auf die Partie freuen.

Bild: Imago