Fünfjahreswertung: Österreichs Absturz mit Folgen

Österreich wird diese Saison der UEFA Fünfjahreswertung im Besten Fall auf dem 13. Platz beenden – so schlecht war man zuletzt 2017.

Mit dem Europacup-Aus des SK Sturm Graz in der Europa Conference League steht nun fest, dass Österreich in der Fünfjahreswertung zurückfällt. Damit verliert Österreich 2025/26 den Fixplatz in der UEFA Champions League. Auch der Cup-Sieger bzw. Liga-Dritte wird nicht mehr mindestens in der UEFA Conference League starten, sondern muss sich die Qualifikation.

Im schlechtest denkbaren Fall kann Österreich in dieser Saison maximal auf Rang 14 landen, nur Griechenland kann uns theoretisch noch überholen. Es gibt keinen Unterschied zwischen Rang 13 und Rang 14.

Österreich hat in dieser Saison insgesamt nur 4,8 Zähler geholt und belegt im Ein-Jahres-Ranking nur Platz 22. Letztmals wurden 2015/16 weniger Punkte ergattert.

Tatar: „Wir dürfen nicht immer nur drei Teams dabeihaben“