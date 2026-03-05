Fünfkampf um die Meistergruppe: Das spricht für die Teams

Mit dem TSV Hartberg, dem SK Rapid, dem SCR Altach, der SV Ried und der WSG Tirol kämpfen noch fünf Teams in der 22. und letzten Runde des Grunddurchgangs um die letzten beiden verbleibenden Plätze in der Meistergruppe der ADMIRAL Bundesliga.

Vier Teams sind nach 21 Bundesliga-Runde bereits fix für die Meistergruppe qualifiziert: Red Bull Salzburg, Sturm Graz, der LASK und Austria Wien. Mit dem Wolfsberger AC, dem GAK und Blau-Weiß Linz hat ein Trio zudem keine Chance mehr auf die Meistergruppe.

Fünf Teams im Rennen: Wer sichert sich die letzten Plätze in der Meistergruppe der Bundesliga?

TSV Hartberg

Wenig überraschend hat der TSV Hartberg vor der 22. Bundesliga-Runde die besten Karten auf einen Platz unter den Top sechs. Die Oststeirer spielen im eigenen Stadion gegen den Tabellenletzten Blau-Weiß Linz. Laut Opta liegt die Chance auf einen Heimsieg bei 64 Prozent.

Jedoch würde bereits ein Remis für das Erreichen der Meistergruppe reichen. Auch deshalb sieht Opta Hartberg in nahezu jedem Szenario in den Top sechs.

Chance auf die Meistergruppe (via Opta): 99,9 Prozent

Siegchance gegen Blau-Weiß Linz (via Opta): 64 Prozent

SK Rapid

Der SK Rapid steckt nach einem katastrophalen Herbst tief in der sportlichen Krise. Nachdem die Vorentscheidung über einen Einzug in die Meistergruppe in Altach spät vergeben wurde, muss der Turnaround nun ausgerechnet im Heimspiel gegen Tabellenführer Salzburg gelingen. Nach den Vorfällen beim 348. Wiener Derby müssen die Hütteldorfer allerdings auf die organisierte Fanszene verzichten.

Die Wiener müssen gegen Salzburg gewinnen, um die Teilnahme an der Meistergruppe in der eigenen Hand zu haben. Die Chance auf einen Heimsieg liegt laut Opta allerdings nur bei knapp 29 Prozent. Bei Remis oder Niederlage muss Rapid auf passende Ergebnisse in den Parallelspielen hoffen. Dennoch beziffert Opta die Wahrscheinlichkeit für Platz fünf oder sechs mit mehr als 60 Prozent.

Chance auf die Meistergruppe (via Opta): 62,1 Prozent

Siegchance gegen Red Bull Salzburg (via Opta): 28,7 Prozent

SCR Altach

Nach dem Einzug ins ÖFB-Cup-Finale gegen Red Bull Salzburg herrscht beim SCR Altach Euphorie. Die Vorarlberger zeigten sich im Frühjahr in bestechender Form und holten Siege gegen Blau-Weiß Linz und die Wiener Austria, sowie das Remis gegen Rapid. Nun warten Sturm Graz und Ex-Trainer Fabio Ingolitsch. Die Chance auf einen Auswärtssieg in der steirischen Landeshauptstadt liegt laut Opta nur knapp über 17 Prozent.

Die Formstärke der Altacher könnte allerdings zum Gamechanger werden. Fix ist allerdings: Altach muss auch auf die anderen Plätze schauen. Auch bei einem Auswärtssieg gelingt der Sprung in die Top sechs nur mit passenden Ergebnissen der Konkurrenz. Auch deshalb beträgt die prozentuelle Chance auf die Meistergruppe demnach nur rund 15 Prozent.

Chance auf die Meistergruppe (via Opta): 15,2 Prozent

Siegchance gegen Sturm Graz (via Opta): 17,5 Prozent

SV Ried

Die SV Ried ist im Frühjahr in der ADMIRAL Bundesliga ohne Sieg. In der 22. Runde ist die zuletzt starke Wiener Austria im Innviertel zu Gast. Die Chance auf einen Heimsieg liegt laut Opta bei knapp 31 Prozent. Für einen Platz in der Meistergruppe müssen die Rieder zwingend gewinnen und auf passende Ergebnisse von Rapid und Altach hoffen. Gering ist daher die Opta-Einschätzung auf Platz sechs mit 11,1 Prozent.

Chance auf die Meistergruppe (via Opta): 11,1 Prozent

Siegchance gegen die Wiener Austria (via Opta): 31,2 Prozent

WSG Tirol

Klein ist die Chance auf einen Platz in den Top sechs auch für die WSG Tirol. Die Wattener haben im Frühjahr bisher nur gegen den LASK verloren und sind seit vier Ligaspielen ungeschlagen. Opta beziffert die Siegchance gegen den zuletzt stark verbesserten GAK auf 52 Prozent, für einen Platz in der Meistergruppe müssten aber Rapid, Altach und Ried patzen. Durch den – auf dem Papier – einfacheren Gegner besitzt die WSG aber interessanterweise eine leicht höhere Top-sechs-Chance als Ried mit 11,6 Prozent.

Chance auf die Meistergruppe (via Opta): 11,6 Prozent

Siegchance gegen den GAK (via Opta): 52 Prozent

VOTING: Welches Team schafft den Einzug in die Meistergruppe der Bundesliga?

Die Entscheidung im Rennen um die Meistergruppe der ADMIRAL Bundesliga seht ihr am Sonntag ab 16:00 Uhr live auf Sky Sport Austria – streame alle Spiele mit Sky X live!

Bilder: GEPA