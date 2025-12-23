Fünfte Pleite in Serie – Playoff-Chancen der Colts schwinden

Die Indianapolis Colts stehen in der National Football League (NFL) erneut vor einer Saison ohne Playoffs.

Das Team des derzeit verletzten Wiener Tackles Bernhard Raimann verlor am Montag (Ortszeit) daheim gegen die San Francisco 49ers mit 27:48. Es war die fünfte Niederlage der Colts in Serie. Mit einer Saisonbilanz von acht Siegen in 15 Partien ist die Chance auf eine Play-off-Teilnahme vor den letzten beiden Spieltagen nur mehr theoretischer Natur.

Von der Pleite profitierten Divisionsrivale Jacksonville Jaguars, die Buffalo Bills und die Los Angeles Chargers, die nun fix Tickets für die K.o.-Phase in Richtung Super Bowl haben. Die 49ers, deren Quarterback Brock Purdy in Indianapolis fünf Touchdown-Pässe warf, stehen nach ihrem fünften Erfolg in Serie ebenfalls in den Playoffs und haben noch Chancen auf die Nummer-1-Position in der NFC-Conference. Bei den Colts verbuchte Quarterback Philip Rivers im zweiten Spiel seit seinem „NFL-Pensionsende“ zwei Touchdown-Pässe und eine Interception.

(APA)

Bild: GEPA