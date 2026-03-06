Fünftes Dzeko-Tor: Schalke festigt Tabellenführung

Dank Edin Dzeko hat Schalke 04 mit Trainer Miron Muslic den nächsten Schritt auf dem Weg zurück in die deutsche Bundesliga gemacht.

Der prominente Winterzugang erzielte beim 1:0 (1:0) gegen Arminia Bielefeld den Siegtreffer. Elf Tage vor seinem 40. Geburtstag traf der Bosnier bereits zum fünften Mal für die Königsblauen, die ihren Vorsprung an der Tabellenspitze der 2. Liga vorerst auf zwei Punkte ausbauten.

HIGHLIGHTS | Schalke 04 – Arminia Bielefeld | 25. Spieltag

Die Gelsenkirchener setzten damit ihre eindrucksvolle Heimserie fort: Seit neun Spielen sind sie in der erneut ausverkauften Veltins Arena ungeschlagen. Die Gäste aus Ostwestfalen kassierten die dritte Niederlage in Folge. Mit seiner achten Torbeteiligung im siebten Spiel brachte Dzeko Schalke nach schwierigem Beginn in Führung (15.). Nachdem Mercan Ayhan den Ball an die Latte geköpft hatte, staubte der Bosnier aus vier Metern zum 1:0 ab.

Elversberg erobert zweiten Platz

Die SV Elversberg hat zumindest für eine Nacht einen direkten Aufstiegsplatz erobert. Die SVE besiegte den zähen Tabellenvorletzten 1. FC Magdeburg am Freitag durch ein spätes Tor von Lukasz Poreba (85.) mit 1:0 (0:0) und verbesserte sich auf den zweiten Tabellenrang.

Mehrere Rivalen können am Wochenende aber wieder vorbeiziehen. Magdeburg bleibt in der Abstiegszone.

HIGHLIGHTS | SV Elversberg – 1. FC Magdeburg | 25. Spieltag

(SID)/Bild: Imago