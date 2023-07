Für 70 Millionen Euro? Premier-League-Gigant heiß auf Höjlund

Manchester United ist nach Sky Informationen heiß auf Torjäger Rasmus Höjlund von Atalanta Bergamo.

Der 20-jährige Däne wechselte erst vor einem Jahr für 17 Millionen Euro von Sturm Graz zu den Italienern und besitzt dort noch einen Vertrag bis 2027. Atalanta fordert nun eine Ablösesumme von 70 Millionen Euro plus Bonuszahlungen. Diese kann und will United allerdings nicht zahlen – auch aus Gründen des Fair Play.

Der 1,91-Meter große Höjlund besticht durch seine Wendigkeit, Geschwindigkeit sowie seiner variablen Abschlussstärke. In 32 Partien in der Serie A erzielte der Linksfuß in der abgelaufenen Spielzeit neun Tore für Bergamo.

(skysport.de) / Bild: Imago