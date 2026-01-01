„Für alle am sinnvollsten“: Frankfurt verleiht Wahi nach Nizza

Eintracht Frankfurt treibt seine Personalplanungen weiter voran. Nach der Verpflichtung von Zweitliga-Toptorjäger Younes Ebnoutalib hat Reservist Elye Wahi die Hessen wie erwartet verlassen. Der französische Stürmer wechselt bis zum Saisonende auf Leihbasis zu OGC Nizza in die Ligue 1, das teilte die SGE am Neujahrstag mit.

Sportvorstand Markus Krösche wünschte dem 22-Jährigen, „dass er sich sein Selbstvertrauen und Selbstverständnis zurückholt. Wir werden seinen Weg eng verfolgen und sind überzeugt, dass eine Leihe zu einem ambitionierten Klub in der aktuellen Situation für alle am sinnvollsten ist.“

Wahi war vor einem Jahr für 26 Millionen Euro aus Marseille nach Frankfurt gewechselt. In der laufenden Saison stand der Franzose in 14 Partien auf dem Rasen, zumeist als Einwechselspieler. Nach der Ankunft von Ebnoutalib, der kurz vor dem Jahreswechsel aus Elversberg kam, waren die Einsatzchancen für Wahi weiter gesunken.

