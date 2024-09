„Für die Ewigkeit“: Blau-Weiß Linz und die Momentaufnahme

Es war nur eine Momentaufnahme für eine Nacht – aber eine, mit der Mitte September niemand rechnen durfte: Blau-Weiß Linz lacht in der 7. Runde der Fußball-Bundesliga von der Tabellenspitze.

„Das ist ein Bild für die Ewigkeit“, sagte Trainer Gerald Scheiblehner nach dem 1:0-Sieg am Samstagabend in Altach. Drei der vergangenen vier Partien hat sein Team zu Null gewonnen. Kommenden Samstag wartet in Linz gegen Meister Sturm Graz ein echtes Spitzenspiel.

Ronivaldo bleibt trotz Topform bodenständig

Im eigenen Stadion hat Blau-Weiß bisher noch keinen Punkt abgegeben. In Vorarlberg gelang dem Scheiblehner-Team auch der erste Auswärtssieg der Saison. Die Erfolgsfaktoren: mannschaftliche Geschlossenheit, ein gutes Umschaltspiel – und Ronivaldo. Der Goalgetter traf in der fünften Ligapartie in Folge, liegt mit sechs Toren nun gleichauf mit Altachs Gustavo Santos an der Spitze der Schützenliste. „Torschützenkönig ist nicht mein Ziel. Das ist ein Prozess“, betonte Ronivaldo auf Sky. „Mein Ziel ist gesund zu sein.“

Der 35-Jährige hat sechs der jüngsten acht Blau-Weiß-Tore erzielt. Seit Februar verfügt der gebürtige Brasilianer auch über einen österreichischen Pass. „Du brauchst immer einen Spieler, der den Unterschied ausmacht“, erklärte Scheiblehner, betonte aber auch die Leistungen des umgebenden Personals – von den viel arbeitenden Offensivkräften Thomas Goiginger und Simon Seidl über die starken „Sechser“ Alexander Briedl und Soumaila Diabate bis hin zu Abwehrchef Manuel Maranda. „Die Mannschaft war fleißig und hat sich das erarbeitet.“

Lukse: „Wir sind reifer geworden“

Seidl bediente Ronivaldo in einer Umschaltsituation ideal. „Ronivaldo ist in einer super Form. Da weiß ich, dass ich ihm die Bälle nur hinlegen muss“, erklärte der jüngere Bruder von Rapid-Kapitän Matthias Seidl. Die Tabelle zu lesen mache im Moment „richtig Spaß“, sagte der 22-Jährige. „Das kann man so nehmen, das ist nicht selbstverständlich.“ Nun wartet Sturm. Seidl: „Wir werden nächste Woche wieder Gas geben und schauen, dass wir weiterhin Siege holen.“

Vier Dreipunkter hatten die Linzer in der vergangenen Saison erst nach 14 Runden eingefahren. „Wir haben im Sommer große Qualität dazubekommen“, meinte Routinier Andreas Lukse, der auch in den kommenden Wochen den verletzten Radek Vitek im Tor vertreten wird. Zudem habe man im Vergleich zur Vorsaison, der ersten nach dem Aufstieg, dazugelernt. „Wir sind reifer geworden. Wir sind eine intakte Mannschaft mit einem guten Trainerteam. Das funktioniert.“ Scheiblehner hatte im Frühsommer auch den Lockrufen der Wiener Austria widerstanden.

(APA) / Bild: GEPA