Für Mega-Summe: Schumachers erstes Auto wird verkauft

Dass dieses Auto ein Stück Geschichte ist, zeigt sich schnell: Es war der Wagen, mit dem Schumacher beim Grand Prix in Belgien 1991 sein Debüt in der Formel 1 absolvierte und die ersten Runden seiner so erfolgreichen Rennfahrerkarriere in der Königsklasse drehte.

Nach wie vor fahre sich der Wagen “einwandfrei”

Der Wagen hat eine bewegte Geschichte. James Hanson, der Besitzer von “Speedmaster Cars” erzählt gegenüber der Bild, er habe er ihn “letztes Jahr von einem Amerikaner gekauft.” Selbst gefahren sei er ihn in England auch, er fahre sich “einwandfrei.”

Nun werde es aber Zeit für einen Nachfolger. “Das Auto ist schon ziemlich um die Welt gekommen. Jordan verkaufte es an einen Belgier, dann ging es zu einem französischen Händler und dann zu einem Amerikaner.”

So kam Schumacher zu seinem Debüt

So kurios die Geschichte von Schumachers erstem Auto sein mag, so kurios waren auch die Umstände, die dafür sorgten, dass er sein Debüt in der Formel 1 feierte. Da der eigentliche Fahrer des Jordan-Teams, Bertrand Gacot, vom damaligen Team-Chef suspendiert wurde, musste Schumacher ihn ersetzen.

Und das tat er eindrucksvoll, direkt in seinem ersten Rennen in Spa-Francorchamps erreichte er den siebten Platz in der Qualifikation. Der Wagen beeindruckte nachhaltig, erst 2019 wurde der Bolide von der britischen Zeitung The Telegraph zum schönsten Formel-1-Wagen aller Zeiten gewählt.

(skysport.de) / Bild: Imago