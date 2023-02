Für mehr Überholmanöver: Barcelona ändert Streckenlayout

Vor der neuen Formel-1-Saison wird das Streckenlayout in Barcelona geändert. Das gab der Promoter der Strecke bekannt. Der Große Preis von Spanien ist 2023 der achte Saisonlauf und findet am 4. Juni (ab 13.30 Uhr LIVE & EXKLUSIV auf Sky) statt.

Um den Piloten bessere Überholchancen zu ermöglichen, wird in Barcelona die Schikane (Kurven 14 und 15) im dritten Sektor entfernt. Damit wird wieder auf dem ursprünglichen Streckenlayout gefahren. Ein hinterherfahrendes Auto kann durch die Veränderung den Windschatten des Vordermanns auf der Start-Ziel-Geraden besser nutzen und mit DRS-Hilfe attackieren.

BREAKING: The #SpanishGP will be changing its track configuration

The final chicane will be removed, leaving the circuit to its original last two corner layout!#F1 pic.twitter.com/qCVJy0t8Lt

— Formula 1 (@F1) February 27, 2023