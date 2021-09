Für Messi, Neymar & Co.? James sichert sich wohl kuriose Klausel

via

via Sky Sport Austria

Im Zuge seines überraschenden Wechsels nach Katar zu Al-Rayyan hat sich James Rodriguez offenbar eine kuriose Ausstiegsklausel gesichert.

Der ehemalige Bayern-Star unterschrieb unter der Woche einen Dreijahresvertrag bei dem Verein, der von Ex-PSG-Trainer Laurent Blanc trainiert wird. Allerdings kann der Kolumbianer das Arbeitspapier offenbar einseitig kündigen.

Wie die spanische AS berichtet, hat sich der 30-Jährige eine Ausstiegsklausel in den Vertrag schreiben lassen, die nur für einen einzigen Verein gilt: Paris St. Germain.

Sollte der Scheich-Klub um die Superstars Lionel Messi und Neymar konkretes Interesse an James zeigen, dann dürfe der offensive Mittelfeldspieler Al-Rayyan ablösefrei verlassen. Ob die Klausel aber jemals in Kraft treten wird, darf angesichts des Karriereverlaufs von James in den vergangenen Jahren bezweifelt werden.

(skysport.de) / Bild: Imago