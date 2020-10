Für ÖFB-Debütant Holzhauser ging ein “Kindheitstraum” in Erfüllung

via

Das österreichische Nationalteam feiert im Testspiel gegen Griechenland einen 2:1-Heimsieg im Klagenfurter Wörthersee Stadion. Mit Raphael Holzhauser und Marco Friedl startete ÖFB-Teamchef Franco Foda mit zwei Debütanten. Für den ehemaligen Austria-Spielmacher ging damit ein “Kindheitstraum” in Erfüllung. Hier sind die Stimmen zum Spiel:

Franco Foda (ÖFB-Teamchef): “Die Debütanten haben über weite Strecken sehr gute Leistungen gebracht. Positiv war auch die zweite Hälfte. Da haben wir auf 4-3-2-1 umgestellt. In der ersten Hälfte waren wir zu verhalten, da hat das Tempo im Passpiel gefehlt, wir haben nicht vertikal gespielt, oft haben wir nur das Spiel verlagert. Das haben wir dann in der zweiten Hälfte viel, viel besser gemacht. Hatte damit nichts zu tun. In der zweiten Hälfte hatten wir dann auch Spieler, die Lösungen auf engem Raum haben, wie Baumgartner auch Schaub. Das war der Unterschied.”

Marco Friedl (ÖFB-Debütant): “Bin froh über das Debüt, ein Traum. Schön, dass wir das mit einem Sieg krönen konnten. Es war natürlich schwer (, aber auch, weil die Griechen sehr kompakt gestanden sind, da war es kein schönes Spiel von uns. In der zweiten Hälfte, speziell nach dem Gegentor haben wir sehr gut gespielt, nach vorne gespielt und sie eingeschnürt. Es war nur eine Frage der Zeit, bis wir das Tor schießen. Alles in allem war die Leistung ok.”

Christoph Baumgartner (ÖFB-Torschütze): “Ein Spiel fürs Nationalteam ist immer etwas Besonderes. Da will man jedes Spiel gewinnen. Es war ein guter Test, jetzt sind wir bereit für die Nations-League-Spiele. Das werden zwei schwere Aufgaben. Da wollen wir auch, wenn möglich, die volle Ausbeute holen.”

Adrian Grbic (ÖFB-Torschütze): “Ein unglaublicher Moment für mich, das kann ich gar nicht in Worte fassen. In der ersten Hälfte haben es und die tiefstehenden Griechen sehr schwer gemacht. In der zweiten Hälfte haben wir dann auf 4-3-2-1 umgestellt und mehr Räume gefunden. Ich denken aufgrund der zweiten Hälfte war der Sieg auch verdient.”

Raphael Holzhauser (ÖFB-Debütant): “Ein Kindheitstraum, ich bin überglücklich, dass mir das heute gelungen ist. Wir haben natürlich das erste Mal zusammengespielt, die Griechen haben das aber auch defensiv gut gemacht, da war es am Anfang schwer durchzukommen.”

Johannes van’t Schip (griechischer Teamchef): “Wir haben gegen eine gute Mannschaft gespielt. Wenn man relativ kurz vor Schluss führt, ist es schade, noch zu verlieren. Aber das Spiel war okay, wir nehmen viel Positives für die nächsten Partien mit.”

