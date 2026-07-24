Crysencio Summerville betrieb bei der WM in Übersee mächtig Eigenwerbung.

Der Niederländer kam in allen vier Spielen von Oranje zum Einsatz, erzielte dabei zwei Treffer und bereitete zwei weitere Tore vor. Am frühen Ausscheiden der Elftal konnte der 24-Jährige aber trotzdem nichts ändern.

Nun wechselt der Offensiv-Spieler in die Wüste zu Saudi-Klub Al-Hilal. Der Vertrag wurde nach Infos von Sky Sport bereits am Donnerstagabend unterschrieben und hat eine Gültigkeit bis 2030. Jetzt erfolgte auch die offizielle Verkündung des Vereins.

Doch der Wahnsinn liegt in den Zahlen: Summerville kann nach Sky Sport Infos bei Al Hilal bis zu unglaubliche 17 Millionen Euro netto pro Jahr verdienen! Das entspricht einem möglichen Gesamtgehalt von bis zu 68 Millionen Euro netto über die gesamte Vertragslaufzeit.

Der abgebende Ex-Premier-League-Klub West Ham United erhält eine Ablöse in Höhe von 65 Millionen Pfund (55 Mio. Pfund fix + 10 Mio. Pfund Boni).

Summerville bereits im Trainingslager in Österreich

Wie Al-Hilal am Freitag bekannt gab, wurde der Vierjahresvertrag mit Summerville in Österreich unterschrieben, wo die Mannschaft von Trainer Simone Inzaghi aktuell im Trainingslager ist.

Der pfeilschnelle Flügelspieler hatte im Trikot der niederländischen Nationalmannschaft bei der Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada für Furore gesorgt. In vier Spielen, von denen er nur zwei von Beginn an bestritt, kam er auf eine Torbeteiligung pro Partie. Einziger Wermutstropfen: Ausgerechnet beim WM-Aus im Sechzehntelfinale hatte er im Elfmeterschießen gegen Marokko verschossen.

Um Summerville hatte sich Medienberichten zufolge auch die AS Rom aus der italienischen Serie A bemüht, gegen das finanzstarken Al-Hilal war offenbar nichts auszurichten.