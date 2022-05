„Für sportliche Entwicklung wichtig“: Salzburg-Goalie Mantl denkt an Leihwechsel

Warteschleife statt Talentprobe: Salzburg-Goalie Nico Mantl konnte anders als von ihm erhofft nur einen kleinen Teil zu den Salzburger Saisonerfolgen beitragen. Offenbar denkt der deutsche Reservetorhüter daher vor dem Duell der 30. Runde gegen den Wolfsberger AC (Sonntag ab 13.30 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 3) an einen Wechsel per Leihe.

„Natürlich will ich bei einem Verein die Nummer 1 sein. Ich weiß, was ich kann und diesen Anspruch habe ich“, stellt der 22-jährige Schlussmann gegenüber Sport1 klar. Trotz erst vier Saisoneinsätzen ist Mantl mit der grundsätzlichen Situation beim Verein aber zufrieden: „Der Verein weiß, was er an mir hat und ich fühle mich auch wohl hier.“

Bei Salzburg steht der U21-DFB-Goalie noch bis 2025 unter Vertrag – eine Leihe könnte aufgrund des Einser-Status von Philipp Köhn für Mantl daher die bevorzugte Option für mehr Spielzeit sein: „Für mich und meine sportliche Entwicklung geht es jetzt aber darum, auf dem Platz zu stehen und regelmäßig zu spielen. Das ist wichtig.“

110 Nico Mantl Position Torhüter Verein FC Red Bull Salzburg

Konkrete Anfragen bestätigt der Torhüter vorerst nicht: „Es gibt Anfragen, interessante Klubs Die sportliche Aussicht muss stimmen und wenn ich mich für einen neuen Weg entscheide, muss ich mich einfach wohlfühlen.“

(Red.)

Beitragsbild: GEPA.