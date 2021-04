via

via Sky Sport Austria

Greuther Fürth hat sich in der 2. deutschen Fußball-Bundesliga zumindest bis am Wochenende auf Rang zwei vorgearbeitet.

Den Punkt beim 2:2 in Darmstadt am Freitag konnte man als gewonnenen einordnen, da man zur Pause mit 0:2 zurückgelegen war. Fürth zog um einen Punkt am Hamburger SV vorbei, drei Zähler fehlen auf den VfL Bochum. Alle drei Topteams haben Stand jetzt 28 von 34 Saisonpartien absolviert. Beim Zwölften Darmstadt war Mathias Honsak bis zur 64. Minute im Einsatz.

(APA)

Bild: Imago