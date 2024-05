Fuhrmann nominiert Kresche für EM-Qualispiele nach

ÖFB-Frauen-Teamchefin Irene Fuhrmann hat Torfrau Isabella Kresche für das Länderspiel-Doppel in der EM-Qualifikation gegen Island am 31. Mai (18.00 Uhr) und 4. Juni (21.30) nachnominiert.

Die 25-Jährige von US Sassuolo ersetzt Sturm-Graz-Keeperin Mariella El Sherif. Die Bundesliga-Torhüterin der abgelaufenen Saison laboriert an einer Sprunggelenkverletzung. Kresche reiste am Montag ins Teamcamp nach Geinberg an, das Spiel am Freitag findet in Ried statt.

(APA)/Bild: GEPA