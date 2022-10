via

via Sky Sport Austria

Am zehnten Spieltag der Premier League trennen sich Fulham und Bournemouth mit 2:2. Fulham lag nach der 29. Minute bereits mit 1:2 zurück, Mitrovic rettete in der 54. Minute durch einen Elfmeter zumindest noch einen Punkt. Die zwei Mannschaften befinden sich nach dem Aufeinandertreffen jeweils auf dem neunten und zehnten Tabellenplatz und siedeln sich damit direkt im Tabellenmittelfeld an.

